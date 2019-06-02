Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин посетил Чемальскую ГЭС и изучил проект ее реконструкции, сообщает региональное правительство.

По его словам, работы по восстановлению исторического объекта стартуют в 2019 году и будут завершены в течение двух лет.

"Этот объект является не только знаковой достопримечательностью для Чемальского района, но крайне важен и с точки зрения повышения надежности электроснабжения района, – заявил Хорохордин. – Старое машинное отделение мы обязательно сохраним как памятник архитектуры, но будут работать новые современные генераторы".

Знаменитая Чемальская ГЭС была построена в 1935 году силами заключенных. Расчетная мощность от двух генераторов составляла 500 кВт, что для 30-х годов было весьма прилично, хватало мощности на все близлежащие села.

Стала первой ГЭС в Республике Алтай. Наряду с Чемальской ГЭС разрабатывались проекты Катунской, Акташской и других малых ГЭС Алтая.

Состоит из плотины ГЭС, машинного зала и водохранилища. Перестала функционировать в 2011 году, но пользуется популярностью у туристов.