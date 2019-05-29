Чемальскую ГЭС восстановят на Алтае к 2021 году

Известную на всю Сибирь Чемальскую ГЭС в Республике Алтай начнут реконструировать в этом году и закончат к 2021 году, сообщил врио главы региона Олег Хорохордин.

Чемальская ГЭС – первая в Горном Алтае, была построена в 1935 году, ее мощность составляла менее 0,5 МВт. Вырабатываемой электроэнергией пользовался близлежащий санаторий и несколько жилых домов на его территории. В 2011 году после аварии был затоплен машинный зал, и эксплуатацию станции прекратили.

"Чемальская ГЭС будет реконструирована к 2021 году. Этот объект является не только знаковой достопримечательностью для Чемальского района, но и крайне важен с точки зрения повышения надежности электроснабжения района. Старое машинное отделение мы обязательно сохраним как памятник архитектуры, но будут работать новые современные генераторы", – сказал Олег Хорохордин.

Отметим, что во время наводнения в 2014 году была размыта грунтовая часть правобережной плотины. Четыре последующих года шли работы по очистке и укреплению водохранилища, было выделено 5 млн рублей на исследования по модернизации ГЭС.

Ранее сообщалось, что проект по реконструкции этого уникального исторического объекта и расчистке водохранилища уже подготовлен, работы оцениваются в 153 миллиона рублей. В нем, в частности, предусмотрен искусственный сброс воды, как это положено по современным технологиям, расчищенное водохранилище, обустроенная набережная.