Почему этот день называют Евдокия Свистунья?

Народный праздник Евдокия Свистунья получил название в честь дочери великого князя Суздальского Дмитрия Евдокии, известной как преподобная Ефросиния Московская.

Она была благотворительницей, православная церковь даже учредила награду ее имени – орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской.

Евдокия родилась в 1353 году в семье князя Дмитрия и княгини Анны, в 13 лет ее выдали замуж за князя Московского Дмитрия Донского, чтобы прекратить междоусобную борьбу Московского и Суздальско-Нижегородского княжеств.

Брак молодых оказался счастливым, они прожили вместе 22 года, подарили жизнь восьми сыновьям и четырем дочерям. Когда князь Дмитрий скончался в возрасте 38 лет, Евдокия фактически встала во главе Московского княжества. Князь завещал ей 30 во­лос­тей и сло­бод и свыше 20 круп­ных сел, сыновья же должны были полностью подчиняться матери.

При жизни Евдокия построила огромное количество монастырей и церквей, в том числе знаменитый Вознесенский женский монастырь, каменный храм в честь Богоматери, Рождественский храм, Горицкий монастырь в Переяславле и другие.

В 1407 году Евдокия Дмитриевна приняла монашество с именем Ефросиния. Говорят, что в тот день, когда Евдокия шла в Вознесенский монастырь, случилось настоящее чудо: люди, которые прикасались к ее одеждам, исцелились от разных болезней. Приняв монашество, Евдокия прожила всего несколько недель. После смерти ее стали почитать как покровительницу русских государей.

Приставку "Свистунья" праздник получил из-за ветров, которые, по приметам, свистят в этот день.