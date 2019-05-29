В Барнауле продолжается ремонт дорог, которые не вошли в программу по капремонту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Еще до начала лета было отремонтировано более 25 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-центре администрации города.
"Всего с начала ремонтно-строительного сезона выполнено работ горячим асфальтом на общей площади 25,2 тысячи квадратных метров, проведено фрезерование поврежденных участков дорог на площади 30,5 тысячи квадратных метров. Струйно-инъекционным методом отремонтировано 3,3 тысячи квадратных метров", – уточнили в мэрии.
Уже ведутся работы на улицах Телефонной, Новороссийской, Малахова, Чудненко, на пересечении улиц Шумакова и Власихинской, в поселке Лебяжьем.
На этой неделе начался ремонт улицы Малой Островской в границах улиц Юрина и Гущина.
Струйно-инъекционным методом выполняется ремонт трамвайных переездов по улице Попова, а также проезжей части по Павловскому тракту.
Комментарии
Сейчас проведут капитальный ремонт дорог, а осенью начнут прокладывать коммуникации ломая новый асфальт.
За примерами ходить далеко не надо: Э. Алексеевой, Титова, Привокзальная и др.
Еще до начала лета было отремонтировано более 25 тысяч квадратных метров...
Как звучит!!! А если немного подумать, то получается отремонтировали всего ( при ширине дороги 10 метров) ДВА С ПОЛОВИНОЙ километра. Зато какой апломб.
Это разве ремонт, насыпали камней на битум и всё, камни летят во все стороны, а списали денег как за капитальный ремонт - за такой ремонт надо увольнять руководителей,