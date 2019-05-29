10 мая Всемирный фонд дикой природы в своем аккаунте в Facebook запустил трансляцию, на которой показывается, как разлагается пластиковая бутылка.
Для полного разложения ей потребуется 450 лет, и все это время за процессом будет наблюдать камера.
Таким образом защитники природы хотят привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды пластиковыми предметами.
Комментарии
пусть защитники подумают чё будет если пластик на стекло заменят. он ещё дольше разлагатся будет и в отличии от пластика стекло бъётся и режется. Кто жил в ссср помнит, что например купаясь можно легко порезать ногу, потому как на дне запросто лежат осколки от бутылок брошенные туда теми кто тут был раньше.
Шляпа какая-то. Положили бутылку на сухой песочек. Где? В помещении в аквариум?
Надо в условиях дикой природы снимать.
а камера выдержит 450 лет снимать?