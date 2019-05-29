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Дождь и град придут на смену жаре в Алтайском крае в четверг

, ИА "Амител"
МЧС предупреждает о сильном ветре и ухудшении погоды
На Алтае прогнозируют ухудшение погоды / Фото: revizornews.ru

На Алтае прогнозируют ухудшение погоды / Фото: revizornews.ru

Синоптики передают ухудшение погоды в Алтайском крае в ближайшие сутки. Ожидается сильный ветер, дождь и град, сообщает МЧС по Алтайскому краю.

"Ожидается переменная облачность, ночью в северо-западных районах небольшой, умеренный дождь, гроза, днем на большей части территории края небольшой, местами умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град. Ветер южный с переходом днем на западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17-22 м/с", – уточнили в МЧС.

Пожароопасность будет на уровне четвертого класса, а в Кулундинском, Ключевском, Волчихинском районах и Славгороде – 5 класс пожароопасности.

В МЧС напомнили, что в ветреную погоду опасно обращение с огнем, особенно близ прошлогодней травы.

"Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение травы, сухостоя – процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. К тому же травяные палы во многих случаях становятся причиной лесных пожаров", – предупреждают в МЧС.

При граде рекомендуется не выходить на улицу и держаться подальше от окон. При сильном ветре – воздерживаться от нахождения рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями. Автомобили лучше парковать в гаражах. При грозе – воздержаться от вождения.

Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить и укрываться под деревьями.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю – 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы – 101.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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