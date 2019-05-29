Следком Республики Алтай предъявил обвинение 27-летней женщине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку, повлекшего по неосторожности его смерть. Подробности сообщили в пресс-службе СК.
"Следствием установлено, что 22 мая 2019 года около 14 часов в одном из домов Горно-Алтайска обвиняемая причинила своему малолетнему ребенку телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, от которых последний впоследствии скончался", – рассказали в ведомстве.
27 мая ей предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего").
Женщину заключили под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Комментарии