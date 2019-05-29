Следком Республики Алтай предъявил обвинение 27-летней женщине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку, повлекшего по неосторожности его смерть. Подробности сообщили в пресс-службе СК.

"Следствием установлено, что 22 мая 2019 года около 14 часов в одном из домов Горно-Алтайска обвиняемая причинила своему малолетнему ребенку телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, от которых последний впоследствии скончался", – рассказали в ведомстве.

27 мая ей предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего").

Женщину заключили под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.