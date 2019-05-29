Американская гериатрическая ассоциация по результатам исследования назвала эффективный способ сжигания жира на животе, который действует на пожилых людей, сообщает газета "Известия".

В эксперименте приняли участие 72 человека в возрасте около 70 лет. Их разделили на две группы, в одной из которых люди вели обычный образ жизни, а в другой – занимались по программе интервальных тренировок.

Последние выполняли достаточно простые физические упражнения на протяжении 18 минут (включая перерывы на отдых) трижды в день. Постепенно это время увеличивалось до 36 минут.

Через 10 недель толщина жировой прослойки на животе второй группы уменьшилась на треть, в то время как у первой осталась без изменений.

Проявлявшие двигательную активность люди также нарастили мышечную массу. Наибольший эффект наблюдался у мужчин.