Фото: вариант проекта № 3 от общественности

Сразу три инициативных группы представили проекты реконструкции барнаульского парка "Изумрудный", который намерены восстанавливать общественники, краевые и городские власти. На специальном мероприятии 27 мая в Барнауле, где собрались несколько десятков экологов, политиков, экспертов, архитекторов, разобрали все плюсы и минусы трех проектов. Идеальное решение, как оказалось, было сложно найти, поскольку для начала необходимо решить: кто будет платить за обновление парка – мэрия, край или частный инвестор.

Кстати, действующий арендатор парка ООО "Лидер" также разработал современный проект, который бы сделал из площадки настоящее место притяжения горожан и даже нашел инвесторов. Но планы разрушило уголовное дело против директора парка, которого обвиняют в незаконной рубке деревьев.

О важности мероприятия говорило присутствие на нем вице-губернатора Дениса Губина. В конце апреля в "Изумрудном" прошел масштабнейший субботник, в котором участвовали почти все члены правительства, включая Виктора Томенко, глава города, депутаты и прочие люди из власти. Впрочем, основной посыл о необходимости хоть что-то делать с парком, на глазах превращавшийся в заброшенное место, исходил от общественников, журналистов, которые и организовали нынешний круглый стол.

Вариант Петра Анисифорова "Назад в СССР"

Самый сырой проект, потому что он пока находится в начальной стадии. Знаменитый архитектор Петр Анисифоров разрабатывает концепцию парка по просьбе мэрии Барнаула, которая готова забрать "Изумрудный" себе. По задумке Анисифорова, в парке почти ничего не нужно делать. Просто посадить новые деревья, где это необходимо. Анисифоров отметил, что парк должен напоминать о советском прошлом. Проект предполагает восстановление пруда, строительство хозяйственного блока в северной части парка и парковки в южной, площадок для активного отдыха и места выгула собак. В южной части разместится автомобильная парковка, так как нужно обеспечить места для машин. Кроме того, там должна появиться и еще одна новая зона, связанная с советским прошлым парка, на которой предполагается восстановить арт-объекты времен СССР. Что касается малых архитектурных форм, то предусматриваются карусели. Также на территории парка необходимо построить небольшой хозяйственный корпус. Однако 80% "Изумрудного" все равно будет отдано для тихого отдыха среди деревьев и газона. Территорию архитектор предлагает засадить уникальными местными растениями, организовав своеобразный уголок Горного Алтая.

В целом эксперты одобрили данный проект, но все равно сослались на его недоработанность. Сам Петр Анисифоров не скрывал, что пока это первоначальный план.

Вариант Павла Тулина "Просто космос"

Барнаульский бизнесмен, любитель баскетбола Павел Тулин – самая загадочная фигура в этом "изумрудном" пасьянсе. Девять лет Тулин был арендатором парка, и тот пережил не самые лучшие времена. Почти полностью был разрушен мост через пруд, сгнило большое количество деревьев, но зато на территории "Изумрудного" появился бассейн. Долгое время Тулин был в одной связке с общественниками, которые предлагали превратить парк в центре Барнаула в место тихого отдыха. Однако на презентации выяснилось, что у бизнесмена свое видение будущего "Изумрудного" и оно почти космическое. На реновацию парка Тулин готов потратить миллиард рублей. Не скрывает, что с помощью кредитных организаций.

Его проект подготовил Центр консалтинга и бизнес-образования "Системы Роста" из Москвы на основе проекта, разработанного еще 10 лет назад барнаульским архитектором Владимиром Золотовым. Согласно этой концепции, Тулин планирует создать парк активного отдыха и спорта. На территории "Изумрудного" должны появиться летний бассейн, первый в Барнауле коворкинг для молодых предпринимателей, летний кинотеатр, лекторий, еще несколько кафе, детские площадки, фитнес-центр, большой спортивный комплекс площадью 12 тысяч квадратных метров. И это не все. Тулин предлагает построить в парке новый планетарий, причем за собственные деньги, и возвести храм. Остальная же территория будет обустроена под тихий отдых. Это около 92% от общей площади парка (территория парка – 19 гектаров).

Ежегодно содержание такого парка, по оценкам авторов, будет обходиться приблизительно в 12 миллионов рублей. После строительства Тулин пообещал передать парк в собственность муниципалитета.

Несмотря на довольно неоднозначную реакцию на проект, многие сошлись во мнении, что вариант Тулина самый очевидный. Потому что он конкретный, и уже есть источники финансирования. Правда, депутат АКЗС Сергей Писарев не согласился с этим, заявив, что городу нужен собственный парк на балансе мэрии. В Москве, к слову, все 120 парков находятся под финансированием мэрии. Пора бы и Барнаулу работать в этом направлении. Писарев прямо спросил Павла Тулина, почему он не вкладывал миллиарды в те годы, когда был арендатором "Изумрудного", но не получил ответа.

Вариант общественников и архитекторов "ГорСад"

Последними проект представила группа общественников на основе опроса, в котором приняли участие около 1500 барнаульцев. В нем жители города обозначили несколько основных пожеланий. Презентовал концепцию архитектор Максим Максименко (представлен на фото). Он предложил провести ребрендинг и переименовать "Изумрудный" в "ГорСад". Проект предусматривает мемориальную зону, а также территорию для активного занятия спортом, выгула собак. В частности, велодорожку, воркаут, скейтпарк, скалодром. Обновление насаждений и уплотнение посадок в некоторых местах парка. Всего в парке будет шесть точек входа.

Депутат АКЗС Владислав Вакаев, который был одним из тех, кто разрабатывал проект, сообщил, что восстановление "Изумрудного" обойдется приблизительно в 100 миллионов рублей. При этом частные инвесторы готовы вложить около 10-15 миллионов рублей в строительство детских городков. На втором этапе, как отметил депутат, в качестве финансирования вполне можно было бы использовать средства по программе "Комфортная городская среда". Для этого за данную территорию должны проголосовать жители Барнаула.

В итоге после круглого стола присутствующие могли проголосовать за самые интересные проекты. Эти результаты будут учитываться в будущем, когда "Изумрудный" обретет хозяина, который и будет решать его судьбу. Пока же фаворитом стал вариант общественников. С небольшим разрывом второе место занял вариант Павла Тулина. Следом идет проект Петра Анисифорова.

Напомним, что "Изумрудный" был создан в 1932 году. После развала СССР он быстро пришел в запустение. Первый арендатор принял его в 2002 году. Это была компания ООО "Парк культуры и отдыха "Октябрьский" под руководством барнаульского предпринимателя Павла Тулина. Договор был оформлен на 25 лет, но не "срослось": Тулин заявлял, что власти не дают ему работать и выдавливают из парка, власти отвечали, что Тулин запустил объект. В июне 2016 года аренда была переоформлена на нового арендатора – ООО "Лидер".