Следком завел уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Крутихинского района в причинении смерти малолетнему ребенку. Подробности сообщили в пресс-службе СК по Алтайскому краю.

"По данным следствия, вечером 27 мая 2019 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, поругавшись со своей сожительницей, взял ее 11-месячного сына и унес из дома. На участке местности в одном из сел Крутихинского района он причинил множественные удары по голове ребенка, который от полученных травм скончался", – сообщили правоохранители.

Ему было предъявлено обвинение в причинении смерти малолетнему ребенку. Мужчину заключили под стражу. Следствие ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.