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Берите зонтики: 30 мая в Алтайском крае будет неустойчивая погода

, ИА "Амител"
Синоптики передают осадки
Фото: politring.com

Фото: politring.com

На смену летней жаре в среду, 29 мая, в четверг в регионе весь день прогнозируется дождь.

Так, Алтайский ЦГС передает, что днем 30 мая воздух по краю прогреется до +21...+26 градусов, местами в южных районах до +31. Однако при этом на большей части территории ожидается небольшой, а где-то умеренный дождь, гроза и даже град. Ветер будет западным, 8-13 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с.

В ночь на 31 мая по краю будет +6...+11, на большинстве территорий дождь, местами гроза, а в предгорье сильный дождь и град. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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