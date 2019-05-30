На смену летней жаре в среду, 29 мая, в четверг в регионе весь день прогнозируется дождь.

Так, Алтайский ЦГС передает, что днем 30 мая воздух по краю прогреется до +21...+26 градусов, местами в южных районах до +31. Однако при этом на большей части территории ожидается небольшой, а где-то умеренный дождь, гроза и даже град. Ветер будет западным, 8-13 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с.

В ночь на 31 мая по краю будет +6...+11, на большинстве территорий дождь, местами гроза, а в предгорье сильный дождь и град. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.