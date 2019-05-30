Год Виктора Томенко в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина, Анна Маковеева / Amic.ru

30 мая 2019 года исполняется ровно год, как первый замгубернатора Красноярского края Виктор Томенко был назначен врио губернатора Алтайского края. 1 июня полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил врио главы края региональным парламенту и правительству. А спустя три месяца Томенко победил на выборах с результатом 53,61% голосов избирателей и вступил в должность губернатора края.

Как прошел первый год с Виктором Томенко на Алтае, смотрите в нашей фотоподборке.