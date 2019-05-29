Появление видео трехлетней давности с корпоратива работников детского сада "Золотая рыбка" в Сургуте привело к увольнению заведующей дошкольного учреждения, сообщают "Вести".

Резонанс произошел после того, как видеозапись с мероприятия попала в интернет. Заведующая детского сада сразу же написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Впрочем, далеко не все считают, что такой корпоратив – причина для увольнения.

В качестве аргументов, они приводят тот факт, что детей в помещении не было, а само представление скорее носило юмористический характер.