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Новости

В детсадах Алтайского края хотят поднять родительскую плату

, ИА "Амител"
Стоимость пребывания ребенка планируют поднять на 40%
Фото: brand-mag.com

Фото: brand-mag.com

От родителей дошкольников Алтайского края поступают сообщения о грядущем увеличении платы за пребывание ребенка в детском саду, сообщает "Бийский рабочий".

По информации Бийского телевидения, размер платы увеличится на 600 рублей – с 1600 до 2200 рублей.

Правда, показания о дате нововведения расходятся. Одни говорят, что повышенные сборы начнутся с 1 июля, в то время как другие – что с 1 сентября.

Ранее аналогичные меры планировали ввести с 1 января 2019 года, но после широкого общественного резонанса отказались от этой идеи.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

29.05.2019 19:15
Пионер

При официальной инфляции 3-4% в год, какое поднятие на 40%?

0  0
29.05.2019 20:21
ВЕТЕРАН 22RU

Интересно, а чего это общественный резонанс? Халяву отнимают!?

0  0
29.05.2019 21:23
Пионер

Интересно, а чего это общественный резонанс? Халяву отнимают!?

О! Новых "мынепросиливасрожать" завезли.

0  0
29.05.2019 21:45
- гость -

я - за! я хочу, что бы мой ребенок питался хотя бы на 100р., а не на 40! Т.к. знаю, что требования к питанию в дет. садах предъявляются очень строгие, а составители меню уже голову сломали, запихивая в нормативы 40р. полноценное питание. Да, я не могубыть с ребенком весь день и готов платить за то ,что кто-то его кормит, учит и задницу вытирает. Извините, но это стоит того! Можете назвать меня агентом цру или кем вы называете тех, кто думает не как стадо?

0  0
30.05.2019 00:26
ВЕТЕРАН 22RU

О! Новых "мынепросиливасрожать" завезли.
О! Новая"яжемать" появилась которой все должны!

0  0
30.05.2019 07:04
Пионер

Извините, но это стоит того! Можете назвать меня агентом цру или кем вы называете тех, кто думает не как стадо?

Не извиним. На основании чего Вы решили, что Ваш ребенок будет питаться лучше? Вы уже видели новое меню? Какие продукты тогда будут закупаться? Что изменится? Пока это выглядит как и ситуация с ОТ - мы поднимем стоимость проезда, чтоб поднять зарплаты, купить новые автобусы и т.д. и т.п. , а по факту, ограничилось поднятием стоимости проезда. Поэтому "стадные люди" не хотят платить за то же самое больше денег.

0  0
30.05.2019 07:05
Пионер

О! Новых "мынепросиливасрожать" завезли.
О! Новая"яжемать" появилась которой все должны!

Ветеран клавиатурных войск, может для тебя будет звучать и удивительно, но да. Государство должно своим гражданам.

0  0
30.05.2019 07:34
гость

Какие 40%, давайте будем адекватны и поднимать стоимость по официальной инфляции 1-2% в год!!!

0  0
30.05.2019 11:35
Гость

Нужен порядок в садиках. А то специально открывают окна, пол группы не ходит неделю. Принимают с кашлем, опять про группы не ходит. До садика не болели вообще. Почему контроль посещаемости Филькина грамота, это эффективность работы нянечек и воспитателей, заодно и медика!

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