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10 перемен Томенко: что изменилось в губернаторстве за первый год работы

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Виктор Томенко был назначен на этот пост 30 мая 2018 года
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Далекие и незнакомые Виктор Томенко и Алтайский край стали связаны 30 мая 2018 года, когда президент Владимир Путин назначил красноярского председателя правительства на пост губернатора, только что освобожденный Александром Карлиным. Официально главой региона он стал 10 сентября по итогам всенародных выборов. Портал Amic.ru подготовил подборку 10 перемен в губернаторстве, которые произошли за это время.

Чиновничья открытость

С медийной точки зрения это, пожалуй, самый главный итог года работы Томенко на этом посту. Министры и чиновники стали намного доступнее как для СМИ, так и для населения. Это связано не только с общим ветром перемен, но и со сменой команды. Особенно активны новые министры: Дмитрий Попов, Алексей Перфильев, Максим Костенко. Им буквально можно позвонить на сотовый. Но в то же время сам губернатор со СМИ общается нечасто. Да, ему всегда можно задать вопрос где-то на мероприятии, но регулярных пресс-конференций для журналистов в регионе пока нет.

Развитие соцсетей

Выделим это в отдельный блок, хотя он тесно связан с общей открытостью. С приходом к власти Томенко почти все министерства и ведомства завели себе аккаунты в социальных сетях, сделали это и некоторые министры. Завел "инсту" и сам Томенко, куда постоянно поступает множество вопросов и обращений от населения. Большинство из них уходит в работу чиновникам.

Оппозицию приблизили "к телу"

Это коснулось не только парламентской оппозиции, но и малых партий, которые раньше были чуть ли не "врагами народа". Например, право выступить на отчете губернатора по итогам года получил глава алтайского "Яблока" Александр Гончаренко. Виктор Томенко сразу объявил, что открыт для общения со всеми политическими силами. Силы этому обрадовались, но нельзя сказать, что как-то особенно используют эту возможность.

Правительство

Томенко серьезно перекроил структуру и состав алтайского правительства. В частности, он убрал должность первого заместителя, разделил некоторые министерства, оптимизировал управления. И провел кадровую ротацию, причем некоторые его назначения вызвали вопросы у политического и медийного сообщества. Сам Виктор Томенко неоднократно объяснял, что подбирал команду с учетом квалификации и опыта, не особо обращая внимание на его публичный образ.

Виктор Томенко: "Я часто не удовлетворен тем, что делают мои подчиненные или руководители разного уровня. Но то, что прогресс есть, отрицать нельзя. Кроме того, я обещал, и стараюсь это выдерживать, сделать работу власти максимально прозрачной".

Командная работа

Кабмин действительно стал работать более командно. Часто министры проводят совместные мероприятия и курируют темы сообща. Сам же Томенко нередко дистанцируется от единоличного управления, давая свободу своим подчиненным. Впрочем, опять же более свободными можно назвать как раз новых представителей правительства. "Старички" все же более сдержанны.

Больше торжеств

Губернатор часто появляется на довольно легких мероприятиях: торжественные открытия, праздники, спортивные соревнования. Хотя этот момент вызывает вопросы у жителей края: насколько первому лицу региона вообще стоит тратить время на столь незначительные события. Впрочем, губернатор активно принимает участие и в серьезных мероприятиях, причем не только в регионе, но и в Москве, Сочи на разных заседаниях и форумах самого высокого уровня.

Виктор Томенко: "К критике я отношусь плохо. Шучу. На самом деле критика критике рознь. Конструктивная критика, которая содержит предложения, побуждает к чему-то – это отличная обратная связь. Поэтому к критике я отношусь хорошо. А ее всегда много, особенно, когда ты что-то делаешь".

Выход в народ

Впервые за последние лет 15 в проблемный населенный пункт за раз выехало почти все правительство. Повезло Камню-на-Оби, куда весной глава региона привез целую делегацию из Барнаула. И им показали реальные проблемы, а не "загримированные" больницы, школы и дороги. По итогам этого выезда Томенко сделал несколько важных поручений. Такие выезды обещали сделать плановыми, но пока они не повторялись.

Признание ошибок

Это, пожалуй, еще одно главнейшее и всеми по достоинству оцененное изменение в работе краевой власти. Виктор Томенко не стесняется отменять непопулярные решения, как, например это произошло с распоряжением о закрытии целого ряда домов престарелых в крае. А на своем ежегодном отчете он называл и достижения за год, и провалы во всех сферах жизни, и неоднократно говорил, что готов пересматривать действия власти, если они пойдут во вред региону.

Конкретика

Виктор Томенко сдержан в негативных эмоциях. Он не стучит кулаком по столу, не скатывается до публичных порок, но со своих подчиненных спрашивает всегда строго. А отчетах требует конкретики: ответственное лицо обязано знать все цифры, причины и последствия.

Медийный образ

Улыбчивый, готовый отвечать на все вопросы, даже неудобные, жать всем руки, не стесняющийся выйти в народ без галстука и подмятой рубашке, спокойно фотографирующийся со всеми желающими, внимательно слушающий, не перебивающий – образ "своего парня" Томенко удается.

Виктор Томенко: "Я Барнаул люблю. Но это не значит, что меня тут все устраивает. Смущает кое-где странная система движения. Вроде бы есть задумка, чтобы город был просторным, чтобы можно было погулять. Но выходишь на прогулку и натыкаешься на машины или на суженные городские пространства. А зимой, если снег, то у нас он все время убирается так, что возможности для движения еще более сужаются. Это раздражает".

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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