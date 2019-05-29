29 мая трамвай протаранил Subaru в Барнауле, сообщает отделение пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
Авария случилась около 17:30 на перекрестке улиц Анатолия и Радищева.
На записи с места аварии видно, что водитель иномарки пытался "проскочить", но не успел, либо попросту не заметил приближающийся трамвай.
На месте аварии работают сотрудники ДПС. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
чуваку было просто впадлу тормозить и пропускать какойто там трамвай
субару головного мозга
Хорошо что у трамвая не было ещё "Сцепки" спереди. Скорость трамваев должна быть не более 40 км/час. А то привыкли гонять на трамваях до 80 км/час
чуваку было просто впадлу тормозить и пропускать какойто там трамвай
чувак его просто проторговал лицом - вот и все.
Женщина отвлекла водителя 146 %.
один из самых "слепых" перекрестков. На что расчитывал?
29.05.2019 21:32
Пионер
Ну тогда он слепашарый, а у таких прав не должно быть в принцвпе