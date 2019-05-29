29 мая трамвай протаранил Subaru в Барнауле, сообщает отделение пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

Авария случилась около 17:30 на перекрестке улиц Анатолия и Радищева.

На записи с места аварии видно, что водитель иномарки пытался "проскочить", но не успел, либо попросту не заметил приближающийся трамвай.

На месте аварии работают сотрудники ДПС. По факту ДТП проводится проверка.