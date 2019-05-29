Целый палаточный городок с нелегальными мигрантами обнаружили правоохранительные органы Новосибирской области, сообщает региональное управление МВД России.

В лесном массиве вблизи ж/д станции "Сады" проживали 72 гражданина стран ближнего зарубежья.

Для их задержания привлекли ОМОН. В результате все иностранцы доставлены в полицию, где на них составлены протоколы по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение правил въезда в РФ") и ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ ("Незаконное осуществление иностранцем трудовой деятельности в России").

Нелегалов проверяют на предмет нахождения в розыске в связи с преступлениями. Им грозит депортация и запрет въезда в Россию на ближайшие 5 лет.