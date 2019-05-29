Первый отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета раскрыл преступление 12-летней давности, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Инцидент случился в апреле 2007 года в новосибирском кафе "Табриз". Там возник конфликт между двумя посетителями и сотрудниками заведения.

После этого, желая отомстить за изгнание из заведения, молодые люди собрали компанию из девяти человек и ворвались в кафе, устроив погром.

Девяти сотрудникам "Табриза" были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести.

Восьмерых участников нападения задержали почти сразу, а вот девятый скрывался почти 12 лет.

Однако от правосудия уйти все равно не удалось. Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия").

Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. В ближайшее время обвиняемый окажется на скамье подсудимых.