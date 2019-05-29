Авария с участием автомобиля с опознавательными знаками "Яндекс. Такси" произошла 29 мая на шоссе Ленточный бор в Барнауле, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

ДТП зафиксировано около шести часов вечера в районе пересечения шоссе с улицей Кутузова. По словам очевидцев, возникла автомобильная пробка, которая растянулась до улицы Власихинской.

О пострадавших не сообщается. Второго участника ДТП на кадрах не видно, зато стоит карета скорой помощи.

Возможно, водителю иномарки потребовалась помощь медиков.