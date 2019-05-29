Ученица 11-го класса в Чебоксарах скончалась во время ЕГЭ по математике, сообщает РИА "Новости".

Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, по внешнему виду девочки, которая была инвалидом с детства, было заметно, что ей нездоровится.

Присутствовавшие медработники рекомендовали ей отказаться от сдачи экзамена, но она, будучи совершеннолетней, настояла на участии в ЕГЭ.

Около часа она выполняла задания, а потом попросила разрешения выйти из кабинета. В коридоре ей стало плохо.

Ученице начали оказывать медицинскую помощь и проводить экстренную реанимацию, но тщетно – девочка скончалась.