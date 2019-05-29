Силуанов выступил против оплаты "косяков" "Транснефти"

Министр финансов России Антон Силуанов ответил на вопрос журналистов о возможном снижении порога дивидендов "Транснефти" из-за того, что ей необходимо компенсировать убытки от загрязнения нефти на трубопроводе "Дружба".

Как сообщает "Интерфакс", глава Минфина высказался против оказания дополнительной поддержки компании в связи с возникшей ситуацией.

"Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно", – заявил Силуанов, уточнив, что это его мнение.

Первыми о некачественной нефти в середине апреля сообщили белорусские компании. В "Транснефти" признали повышенное содержание хлоридов в сырье и заявили о принятии мер для скорейшего решения проблемы.

Транзит в Европу был приостановлен 24 апреля. Позже стало известно, что источник загрязнения был обнаружен на участке Самара – Унеча. Было возбуждено уголовное дело. С 2 мая по "Дружбе" снова поставляется качественная нефть.