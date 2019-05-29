Жители Барнаула заметили в краевой столице автобус и кемперы студии "Военфильм", сообщает паблик "Афиша Барнаула".

Ранее в Алтайский край прибыла съемочная группа, ведущая работу над художественным фильмом "Земля Эльзы".

Картина повествует о трогательной истории любви пожилых людей, которые встретились и полюбили, когда у главной героини уже были дети и внуки.

В главных ролях известные артисты Ирина Печерникова, Вениамин Смехов и Анна Уколова. Планировалось, что съемки будут проходить в Алтайском крае и Республике Алтай с 23 по 30 мая 2019 года.