Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли обвинил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания, сообщает РИА "Новости".
В качестве аргумента он приводит мнение, что страна не смогла бы так развить свой ядерный потенциал, если бы не испытывала соответствующее вооружение.
Эшли утверждает, что РФ за последнее время укрепила стратегические и нестратегические ядерные силы, финансируя ядерные разработки и инфраструктуру для их производства.
Он заявил, что в настоящее время Россия может производить до тысячи боеголовок в год.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят в 1996 году и подписан главами 180 государств. Однако ряд стран, в том числе США, отказались ратифицировать соглашение.
Комментарии
Хорошая новость
Ну да, больше алкаша - ельцина нет, вот и приходиться сша мириться, что под их дудку больше Россия не пляшет!
Странные обвинения.Как же без испытаний ядерных двигателей для ракет?Вдруг они ломаться начнут и падать куда не попадя...Причём с ракетами которые с ядерными боеголовками.
ельцин нас вёл к свободе и демократии.Как мы перестали идти дорогой свободы и демократии,так против нас начали применять экономические санкции.
"..он приводит мнение" - да пусть он себе его засунет в одно место, и сядет на него. Факты есть? доказательства? Нет ? - лесом пусть идет. Все им неймется, пендосяры