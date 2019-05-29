Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли обвинил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания, сообщает РИА "Новости".

В качестве аргумента он приводит мнение, что страна не смогла бы так развить свой ядерный потенциал, если бы не испытывала соответствующее вооружение.

Эшли утверждает, что РФ за последнее время укрепила стратегические и нестратегические ядерные силы, финансируя ядерные разработки и инфраструктуру для их производства.

Он заявил, что в настоящее время Россия может производить до тысячи боеголовок в год.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят в 1996 году и подписан главами 180 государств. Однако ряд стран, в том числе США, отказались ратифицировать соглашение.