New Atlas опубликовал доклад специалистов Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), которые представили проект миниатюрных подводных лодок, которые будут доставлять лекарства к раковым опухолям по крови человека, сообщает glas.ru.

Миниатюрные роботы во многом повторяют конструкцию субмарин. Они также имеют свой микродвигатель со встроенной системой питания и практически повторяют систему погружения и всплытия своих больших собратьев.

Вот только исследовать им предстоит не морские глубины, а человеческие ткани и органы.

Для определения места, куда следует доставить лекарство, микросубмарина будет ориентироваться по уровню кислотности.

В кислых средах пузырьки газа будут собираться, а в средах с повышенным pH – выбрасываться наружу.

Разработчики утверждают, что такой механизм позволит безошибочно определить эпицентр раковой опухоли и отправить "торпеду" с лекарством точно в цель.