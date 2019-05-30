Сверхбыструю зарядку для смартфонов разработала компания Samsung, сообщает "Российская газета".

Специальный контроллер позволяет заряжаться от устройства мощностью 100 Вт, что в 2,5 раза выше мощности зарядки флагманских смартфонов.

Чипы SE8A и MM101 могут принимать ток 5 А и напряжение 20 В. Они оборудованы защитой от несанкционированных зарядных устройств.

Предполагается использовать их не только для смартфонов, но также для планшетов и ноутбуков.