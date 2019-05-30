Во вторник, 28 мая, в отделение полиции поступила информация о брошенных в подмосковном хостеле двоих детях, сообщает РИА Новости.

Известно, что их оставила в социальном учреждении мать. Перед этим она заселилась в хостел, не предоставив паспорт, а после – исчезла, бросив детей.

Сейчас маленькие граждане находится под присмотром врачей больницы в Дзержинском.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: ст. 125 ("Оставление в опасности") и ст. 156 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка").