Во время отключения горячей воды в Барнауле традиционно увеличилось потребление электроэнергии. По данным барнаульских энергетиков, в мае в среднем оно возросло на 20% по сравнению с плановым расходом электроэнергии, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе БГЭС.
Дополнительные киловатты
Как пояснили в пресс-службе, сравнительный анализ посуточного расхода киловатт-часов дает наглядную картину, в границах каких кварталов отсутствуют блага цивилизации. Так, в мае добавочные 700 тысяч киловатт-часов израсходовали жители домов в границах обслуживания ТЭЦ-3. Сразу после 13 мая, когда отключили горячую воду, в Индустриальном районе дополнительные киловатты "нажгли" жители домов в границах улиц Трактовой, Павловского тракта, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинской, поселков Новосиликатный и Спутник.
Потребление возросло в кварталах по контуру отключения горячей воды в Ленинском и Железнодорожном районах, в центральной части города. Пик потребления электроэнергии пришелся на 15 мая – один из самых холодных дней месяца. В этот день барнаульцы плюсом потратили 1 000 000 киловатт-часов.
По заверениям энергетиков повышение энергонагрузки не угрожает надежности электрических сетей, они имеют необходимый запас прочности. Что же касается повышения финансовой нагрузки на семейный бюджет, то чтобы оно было незначительным, стоит применять одно нехитрое правило – всегда платить за электроэнергию по прибору учета. Он должен исправно работать и находиться в сроках поверки.
Секреты электросчетчика
С помощью электросчетчика можно не только снимать и передавать показания ресурсовикам или в управляющую компанию для формирования корректных начислений за электричество, но и контролировать и регулировать свое потребление. Для этого нужно снять показания за определенный период, проанализировать расход и подумать, как можно его сократить. В каких комнатах часто без надобности горит свет? Где можно поставить датчики движения? Какие приборы включены в сеть и находятся в пассивном режиме потребления электроэнергии? Если скорректировать свое поведение и привычки, исходя из экономии электроэнергии, закрепить их и через некоторое время вновь снять показания, то в результате получатся сэкономленные киловатты. У потребителей, которые оплачивают электричество по нормативу потребления, такой возможности нет.
Кроме того, простые советы, как сократить потребление электричества, дали барнаульские энергетики в полезной для потребителей инфографике:
Комментарии
на то и расчет был...
подавитесь там все
"Воткнутая в розетку зарядка для телефона +50кВт в год" - что за чушь!
про телефон: спецом посмотрел аккум.1800мА, 3,8В. Этого хватает на сутки. Итого - 6,8Вт. х365 = 2,5кВт. Умойтесь!
про телевизор в режиме ожидания даже считать не буду , ибо дичь. Кроме милливатного светодиода, потребителей в выключенном телевизоре нет!
Про технику класса А, А+ , А++, А "плюс минус синус косинус" писал уже. Экономия на электричестве в 300р. в год не вывозит разницу в цене самого прибора.
Про "типа энергосберегающие" лампы всем давно известно, что это "не Димон" и его мафия подсадили страну.
Где можно еще поэкономить - это на приготовлении еды. т.к. 50-60% расхода электричества в семьях где готовят постоянно - это плита. Но, я лучше заплачу на 100р. больше, чем буду полуфабрикатной дрянью питаться.
А красный светидиод в телеке кушает порядка 262,8 ватта в год плюс холостой ход трансформатора с КПД 98%, плюс потери на тепло при выпрямлении, плюс немного микросхем на плате, отвечающие за дежурный режим - ну где-то еще ватт 700 и того к киловатту за год наберется примерно. Термопот на 3,5 литра не выключаясь в месяц кущает порядка 30 квт, проверено, а вот откуда они берут цифры о зарядках , телевизорах и прочей......по их логике телек в дежурном режиме жрЁт 1,5 ампера на 5 вольтах, да ладно......насмешили
Фейк ньюс! Штрафы по вам плачут!
...оно возросло на 20% по сравнению с плановым расходом электроэнергии
то-то небывалый рост экономики будет по итогам месяца)))