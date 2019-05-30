Общероссийское объединение пассажиров на основании исследования цен на билеты в плацкартный вагон сделало вывод, что проезд в летние месяцы подорожал от 65% до 100%, сообщает газета "Известия".

В связи с таким резким скачком стоимости услуг ж/д перевозок общественники обратились в ФАС с просьбой проверить обоснованность роста цен.

Наибольший рост стоимости зафиксирован на рейсы Москва – Калининград (4021 рубль, +100%), Москва – Адлер (4143 рубля, +97%) и Новосибирск – Томск (1507 рублей, +93%).

В Федеральной пассажирской компании (дочерняя структура РЖД) называют такие выводы ошибочными.

Ее представители утверждают, что такие данные общественники получили, сравнивая цены без учета поправок на акции, которые проводились весной.

Фактический же рост цен не так велик и укладывается в сезонную индексацию, заявили в ФПК.

"Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет, – прокомментировали в пресс-службе компании. – Сравнение цен на билеты, предлагаемые в рамках проводимых акций, с полным тарифом и на разные даты отправления – некорректно".