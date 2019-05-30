Клиентам НПФ могут позволить получать пенсию с 55 и 60 лет

Госдума рассмотрит законопроект о возможности клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получать выплаты по старым возрастным критериям, сообщает газета "Известия".

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, соответствующий законопроект поступит на рассмотрение нижней палаты парламента до конца мая. Если он получит одобрение у законодателей, то может вступить в силу до конца 2019 года.

Авторы законопроекта предлагают дать возможность получать негосударственную пенсию мужчинам с 60 лет, а женщинам – с 55 лет, если они заключили соглашение с НПФ о самостоятельных накоплениях на старость.

Законопроект также предусматривает возможность получения пенсии клиентами НПФ до 55 лет, если они относятся к отдельным категориям, в том числе северянам или "списочникам".