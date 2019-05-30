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Клиентам НПФ могут позволить получать пенсию с 55 и 60 лет

, ИА "Амител"
Госдума рассматривает соответствующий законопроект
Клиентам НПФ дадут возможность получать негосударственную пенсию мужчинам с 60 лет, а женщинам – с 55 лет / Фото: hr-portal.info

Клиентам НПФ дадут возможность получать негосударственную пенсию мужчинам с 60 лет, а женщинам – с 55 лет / Фото: hr-portal.info

Госдума рассмотрит законопроект о возможности клиентам негосударственных пенсионных фондов (НФП) получать выплаты по старым возрастным критериям, сообщает газета "Известия".

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, соответствующий законопроект поступит на рассмотрение нижней палаты парламента до конца мая. Если он получит одобрение у законодателей, то может вступить в силу до конца 2019 года.

Авторы законопроекта предлагают дать возможность получать негосударственную пенсию мужчинам с 60 лет, а женщинам – с 55 лет, если они заключили соглашение с НФП о самостоятельных накоплениях на старость.

Законопроект также предусматривает возможность получения пенсии клиентами НФП до 55 лет, если они относятся к отдельным категориям, в том числе северянам или "списочникам".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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