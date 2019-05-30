Движение трамваев будет приостановлено в выходные дни по участку на улице Попова в Барнауле из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в городской администрации.

"С 19 часов 31 мая до 5 часов утра 3 июня будет закрыто движение трамваев по ул. Попова – от ул. А. Петрова до ул. Власихинской. Это связано с производством работ по реконструкции тепловой сети на улице Попова в районе строений №99а, 99в, которую проводит компания ООО "КРСК", – уточнили в мэрии.

Трамваи будут ходить по следующим маршрутам: