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Движение трамваев по улице Попова в Барнауле будет перекрыто на выходных

, ИА "Амител"
Это коснется тех маршрутов, которые ходят на участке Антона Петрова – Власихинская
В Барнауле ограничат движение трамваев / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

В Барнауле ограничат движение трамваев / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Движение трамваев будет приостановлено в выходные дни по участку на улице Попова в Барнауле из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в городской администрации.

"С 19 часов 31 мая до 5 часов утра 3 июня будет закрыто движение трамваев по ул. Попова – от ул. А. Петрова до ул. Власихинской. Это связано с производством работ по реконструкции тепловой сети на улице Попова в районе строений №99а, 99в, которую проводит компания ООО "КРСК", – уточнили в мэрии.

Трамваи будут ходить по следующим маршрутам:

  • № 7: депо №3 – ул. Малахова – ул. А. Петрова, далее по маршруту на Кордон. Обратно – тем же маршрутом.
  • № 10: ст. Пизвавод – ул. Власихинская – ул. Малахова – Поток – ул. Северо-Западная – ул. А. Петрова – ул. Малахова – ул. Власихинская – ст. Пивзавод.
  • № 2: ходить не будет.
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.05.2019 10:25
- гость -

зашибись
а на работу как добираца?

0  0
30.05.2019 11:22
АБОРИГЕН

30.05.2019 10:25
- гость -
Попробовать не ходить на работу в выходные.

0  0
30.05.2019 11:30
- гость -

О! уважительная причина - дирику новость кину, что в выхи не прийду

0  0
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