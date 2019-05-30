Жители Алтайского края, получающие паллиативную помощь, теперь будут иметь право на лечение наркотическими и психотропными препаратами. Такие поправки в закон внесли депутаты краевого парламента на сессии в четверг, 30 мая.

Так, теперь в законе прописано, что пациент имеет право на облегчение боли из-за заболевания, а также в результате травмы или медицинского воздействия, не только лекарственными препаратами, но и в частности наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, которые входят в официальный перечень.

По словам главы комитета по здравоохранению Александра Лазарева, все это уже было прописано в федеральном законе, но не было в краевом.

В законе также прописано, что паллиативная медицинская помощь может оказываться в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара, стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи.

При оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предоставляются для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека. Перечень таких медицинских изделий утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

"В законе также прописан порядок взаимоотношений между разными организациями при оказании такой помощи. Это ведь не только медицинские организации, но и органы социальной помощи, волонтеры, общественные организации. Нужно все упорядочить, чтобы не было переборов или недоборов", – добавил Александр Лазарев.