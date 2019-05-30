Путин подписал закон, предполагающий снятие полного запрета на усыновление детей лицами, зараженными ВИЧ или гепатитом С. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Это означает разрешение таким людям усыновлять детей в исключительных случаях, если это в интересах малолетних.

Такая возможность предоставлена лицам, которые уже проживают с ребенком. Изменения в законодательстве направлены на защиту прав детей, которые привыкли к своим близким.

В других обстоятельствах усыновлять детей гражданам с заведомо положительным статусом ВИЧ или гепатита все еще не разрешается.

Аналогичная процедура возможна при заболевании туберкулезом, раком и психических отклонениях.