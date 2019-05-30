МВД сократило до 13 пунктов список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен.

Доработанный и обновленный перечень опасных пород размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В начале марта МВД представило перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов. Среди них были шарпей, ризеншнауцер и немецкая овчарка, а также ряд несуществующих пород, таких как "супердог", "овчарка Дауфмана" или "доберман Владека Рошины".

Некоторые названия были написаны с ошибками или дублировали друг друга ("бандог" и "бэндог", "корельская" и "карельская" медвежья собака, "грецкая" и "греческая" овчарки).

В новом списке 12 пород и отдельным пунктом выведены метисы. Среди опасных МВД оставило такие породы и метисов, как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, отдельно выделили волкособов. Также в списке оказались гуль доги, питбульмастифы и северокавказские собаки.