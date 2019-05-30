Специальный прокурор США Роберт Мюллер, на протяжении последних двух лет расследовавший "российское вмешательство" в выборы американского президента в 2016 году, объявил об отставке, сообщает Reuters.
Мюллер приступил к расследованию предполагаемых связей главы американского государства Дональда Трампа с РФ, которые отрицают не только в Кремле, но и в Белом доме, в мае 2016 года.
За это время он потратил на сбор сведений по делу миллионы долларов, но так и не смог доказать связь Путина и Трампа.
Комментарии
У специального прокурора соед.штатов обострённое чувство совести.
PS Хотя мог бы и застрелиться.
Так вот кто воду мутил, спец люди блин.
Согласен с предыдущим комментатором, с небольшой правкой - могли бы и пристрелить ) ) ) )