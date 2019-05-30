Алтайский круглосуточный канал "Катунь 24" не будет отключен с 3 июня от аналогового телевидения, а также будет транслироваться в "цифре" на канале "ОТР". Об этом заявил министр цифрового развития и связи в рамках "правительственного часа" с депутатами АКЗС.

По его словам, в регионе построена вся необходимая инфраструктура, в том числе 200 передающих станций российской телевизионной и радиовещательной сети. Двадцать цифровых каналов уже транслируются с 25 декабря 2018 года. Зрюмов также подчеркнул, что вещание регионального телеканала "Катунь 24" не прекратится с отключением аналогового вещания и будет доступно на телеканале "ОТР" в утреннее и вечернее время.

Несмотря на почти 98-процентный охват населения края цифровым эфирным телевизионным сигналом первого и второго мультиплекса, существует несколько острых проблем, о которых также рассказал Евгений Зрюмов. Так, около 53 тысяч человек, проживающих в 248 населенных пунктах, не имеют возможности принимать сигнал цифрового ТВ. По состоянию на 24 мая 20 558 домохозяйств из 21 637, расположенных в этих поселениях, уже подключены к спутниковому телевидению. По оставшимся 1079 домохозяйствам органы местного самоуправления ведут работу. Актуализация этих сведений, по словам министра, производится ежедневно. Вопросы подключения оперативно решаются напрямую с операторами спутникового телевидения.

"Малоимущим гражданам и семьям, проживающим в населенных пунктах, не охваченных сетью цифрового эфирного телевизионного вещания или находящихся в зоне неуверенного приема сигнала, предоставляется стопроцентная компенсация стоимости спутникового оборудования (до 4500 рублей). Социально незащищенным гражданам на всей территории края предоставляется стопроцентная компенсация стоимости цифровой приставки стандарта DVB-Т2 для приема бесплатного цифрового телевидения (до 1000 рублей)", – сообщил Евгений Зрюмов.

Отметим, что цифровое эфирное телевидение – технология передачи телевизионного изображения и звука при помощи кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых каналов. Основой современного цифрового телевидения является стандарт сжатия данных MPEG. Цифровой сигнал защищен от этого, что обеспечивает высокое качество изображения и звука цифровых телеканалов.

В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург – 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр". Ко второму мультиплексу относятся "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница!", ТВ3 "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ". Первый мультиплекс был введен в регионе несколько лет назад, и жители края уже сумели оценить преимущество нового формата. Второй мультиплекс был запущен официально в конце прошлого года.



