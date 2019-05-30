Суд Центрального района Барнаула на заседании 29 мая принял решение об изменении меры пресечения в отношении бывшего руководителя Управления делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова. Его отпустили под домашний арест, сообщили порталу Amic.ru в суде.
Экс-чиновник будет находиться под домашним арестом до 24 июня, сообщила судья Наталья Никитина. Следующее судебное заседание назначено на 5 июня.
Отметим, что это не первая попытка защиты Белобородова изменить меру пресечения. Однако на заседании в январе суд оставил его под стражей.
Напомним, Белобородова обвиняют в получении взятки и присвоении или растрате (ст. 160 ч. 4; ст. 290 ч. 6 УК РФ). По версии следствия, в 2013 году он обратился к предпринимателю с предложением сделать его компанию единственным подрядчиком на объектах, подведомственных Управлению делами губернатора и правительства. За это он якобы получил взятку в 3,6 миллиона рублей, выражавшуюся в бесплатном строительстве и ремонте объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому.
Также в СУ СК считают, что Алексей Белобородов растратил более 32 миллионов рублей бюджетных средств при финансировании работ по строительству и ремонту объектов, а также по благоустройству территорий.
Комментарии
Понять, простить и отпустить
Ну а как?В камере постоянно посторонние люди,спёртый воздух...
Он же не курицу украл, а про милльёны речь идёт. Потому и отпускают?
А зачем фото его в форме? Он что в администрации в форме ходил? Или намек что скоро какую то должность займет высокую?
А с Мерседесами чёта уже отчипились?
30.05.2019 16:10
- гость -
Да. Статью за превышение должностных полномочий сняли.
Вот так, капля за каплей, и выдавливается из общества вера в справедливое государство и справедливое правосудие...
"Ворон ворону глаз не выклюет"(русская народная поговорка)
как же вес это надоело читать... сначала садят, потом отпускают... когда же это закончится?! когда уже их всех пересажают, может обычные люди лучше жить начнут!!!!!!!!!!!!
когда уже их всех пересажают, может обычные люди лучше жить начнут!!!!!!!!!!!!
Кто ж его посадит, он же памятник. А сажать не ЕГО смысла нет, таких новых белобородовых при построенной им системе будет все больше и больше. Какая борьба с коррупцией, когда существующий строй и есть коррупция?
фото в форме чтобы показать кем он был до админисрации, думаете он при губере плохим стал а в форме был хорошим?
когда уже их всех пересажают, может обычные люди лучше жить начнут!!!!!!!!!!!!
ага, перегрызёте и передавите друг друга, "обычные люди"