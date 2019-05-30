Суд Центрального района Барнаула на заседании 29 мая принял решение об изменении меры пресечения в отношении бывшего руководителя Управления делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова. Его отпустили под домашний арест, сообщили порталу Amic.ru в суде.

Экс-чиновник будет находиться под домашним арестом до 24 июня, сообщила судья Наталья Никитина. Следующее судебное заседание назначено на 5 июня.

Отметим, что это не первая попытка защиты Белобородова изменить меру пресечения. Однако на заседании в январе суд оставил его под стражей.

Напомним, Белобородова обвиняют в получении взятки и присвоении или растрате (ст. 160 ч. 4; ст. 290 ч. 6 УК РФ). По версии следствия, в 2013 году он обратился к предпринимателю с предложением сделать его компанию единственным подрядчиком на объектах, подведомственных Управлению делами губернатора и правительства. За это он якобы получил взятку в 3,6 миллиона рублей, выражавшуюся в бесплатном строительстве и ремонте объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому.

Также в СУ СК считают, что Алексей Белобородов растратил более 32 миллионов рублей бюджетных средств при финансировании работ по строительству и ремонту объектов, а также по благоустройству территорий.