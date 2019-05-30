Молодой врач умер на рабочем месте в Новоалтайске

Анестезиолог-реаниматолог КГБУЗ "Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск" скончался на рабочем месте 26 мая. О происшествии сообщили в паблике Unusual Crimes Barnaul, в Минздраве Алтайского края Amic.ru подтвердили эту информацию.
По словам подписчиков интернет-сообщества, у 28-летнего Алексея остановилось сердце, коллеги нашли его тело в ординаторской.
"У парня были золотые руки, еще на учебе в университете его отмечали как одного из лучших на курсе, в помощи никому никогда не отказывал, несколько раз проводил сложные операции. На сердце никогда не жаловался, да и каких-то серьезных проблем с "мотором" в принципе не имел", – сообщили коллеги.
Они утверждают, что в последние несколько месяцев врачи новоалтайской больницы из-за нехватки кадров работали по жесткому графику "2-1": то есть они дежурили двое суток, затем сутки отсыпались, а потом снова выходили на двое суток.
Минздрав Алтайского края проводит внутреннюю проверку, которая должна подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Комментарии
работали по жесткому графику "2-1": то есть они дежурили двое суток, затем сутки отсыпались, а потом снова выходили на двое суток
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разве так бывает? двое суток подряд работать невозможно. может быть рисовали, что они так работают....
и смерть тоже нарисовали?
30.05.2019 11:11
- гость -
Ага, рисовали. И мертвого молодого реаниматолога в ординаторской тоже нарисовали.
Рисовали, не рисовали, как бы то ни было, это не жизнь.
Это только чиновники и прочие дамоеды отдыхают по 15 дней в январе и мае, имеют короткую пятницу и спокойные стабильные два выходных. А в народе многие выживают и живут на работе.
У меня, к примеру, в среднем 400-450 рабочих часов в месяц. Не медицина.
У анестезиологов ввиду их дефицита в крае, сложилась такая порочная система заработка.
Они скачут каждые сутки из больницы в больницу по суточным дежурствам по 2-3 суток подряд.
Тогда зарплата более-менее.
Только какова опасность для больного, которому наркоз даёт врач, находящийся на 3м суточном дежурстве никто не думает...
Правоохранительные органы если бы проверили, наверное, волосы дыбом бы встали
Потому что как по другому платить начальству оклад в 150-200 тыс . А с другой стороны цена таким начальникам 10 ка в месяц!! Имею ввиду управление Росздрава! Дореформировались - кадры ценнейшие утекают!
30.05.2019 11:13
- гость -
и смерть тоже нарисовали?
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не надо передергивать
могу предположить, что жесткий график это сутки через двое
никто не может не спать двое суток подряд, даже не работая при этом
разве так бывает? двое суток подряд работать невозможно
вообще-то он умер на 4 день дежурства. утром должен был идти с дежурства домой, коллеги пришли на работу и нашли его.
работать так правильно невозможно, но другого выхода нет. нет положенного количества врачей в отделении, все совмещают на более чем 2 ставки. вот и сидел мальчик на допинге, чтобы справиться.
2-3 суток подряд... и сколько длятся такие сутки? часов по 12?
А почему не написано, как на других ресурсах, что возможен передоз?
30.05.2019 11:19
раб
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У меня коротая пятница и спокойные стабильные выходные! И что?
2-3 суток подряд... и сколько длятся такие сутки? часов по 12?
Да, если бы!
Как у всех 24 часа, только надо успеть перескочить минут за 20-30 из одной больницы в другую...
А уж остаться в день работать после суточного дежурства это вообще норма
вы как будто в больнтце ни разу не лежали. Реально смена у врача в стационаре длится 36 часов, сутки отдохнул - снова на 36 часов. Понятно, что не все 36 часов они оперируют, но всё равно дикий график
А почему не написано, как на других ресурсах, что возможен передоз?
Потому что негоже высеры скудоумных копировать