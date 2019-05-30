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Новости

Молодой врач умер на рабочем месте в Новоалтайске

, ИА "Амител"
Коллеги сообщили, что из-за нехватки кадров врачи работали по жесткому графику: двое суток дежурство, один выходной
Фото: gorodche.ru

Фото: gorodche.ru

Анестезиолог-реаниматолог КГБУЗ "Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск" скончался на рабочем месте 26 мая. О происшествии сообщили в паблике Unusual Crimes Barnaul, в Минздраве Алтайского края Amic.ru подтвердили эту информацию.

По словам подписчиков интернет-сообщества, у 28-летнего Алексея остановилось сердце, коллеги нашли его тело в ординаторской.

"У парня были золотые руки, еще на учебе в университете его отмечали как одного из лучших на курсе, в помощи никому никогда не отказывал, несколько раз проводил сложные операции. На сердце никогда не жаловался, да и каких-то серьезных проблем с "мотором" в принципе не имел", – сообщили коллеги.

Они утверждают, что в последние несколько месяцев врачи новоалтайской больницы из-за нехватки кадров работали по жесткому графику "2-1": то есть они дежурили двое суток, затем сутки отсыпались, а потом снова выходили на двое суток.

Минздрав Алтайского края проводит внутреннюю проверку, которая должна подтвердить или опровергнуть эту информацию.

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Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

30.05.2019 11:11
- гость -

работали по жесткому графику "2-1": то есть они дежурили двое суток, затем сутки отсыпались, а потом снова выходили на двое суток
---
разве так бывает? двое суток подряд работать невозможно. может быть рисовали, что они так работают....

0  0
30.05.2019 11:13
- гость -

и смерть тоже нарисовали?

0  0
30.05.2019 11:13
- гость -

30.05.2019 11:11
- гость -
Ага, рисовали. И мертвого молодого реаниматолога в ординаторской тоже нарисовали.

0  0
30.05.2019 11:19
АБОРИГЕН

Рисовали, не рисовали, как бы то ни было, это не жизнь.

0  0
30.05.2019 11:19
раб

Это только чиновники и прочие дамоеды отдыхают по 15 дней в январе и мае, имеют короткую пятницу и спокойные стабильные два выходных. А в народе многие выживают и живут на работе.
У меня, к примеру, в среднем 400-450 рабочих часов в месяц. Не медицина.

0  0
30.05.2019 11:23
Гость

У анестезиологов ввиду их дефицита в крае, сложилась такая порочная система заработка.
Они скачут каждые сутки из больницы в больницу по суточным дежурствам по 2-3 суток подряд.
Тогда зарплата более-менее.
Только какова опасность для больного, которому наркоз даёт врач, находящийся на 3м суточном дежурстве никто не думает...

Правоохранительные органы если бы проверили, наверное, волосы дыбом бы встали

0  0
30.05.2019 11:26
Гость

Потому что как по другому платить начальству оклад в 150-200 тыс . А с другой стороны цена таким начальникам 10 ка в месяц!! Имею ввиду управление Росздрава! Дореформировались - кадры ценнейшие утекают!

0  0
30.05.2019 11:35
- гость -

30.05.2019 11:13
- гость -
и смерть тоже нарисовали?
---
не надо передергивать
могу предположить, что жесткий график это сутки через двое
никто не может не спать двое суток подряд, даже не работая при этом

0  0
30.05.2019 11:37
- гость -

разве так бывает? двое суток подряд работать невозможно

вообще-то он умер на 4 день дежурства. утром должен был идти с дежурства домой, коллеги пришли на работу и нашли его.
работать так правильно невозможно, но другого выхода нет. нет положенного количества врачей в отделении, все совмещают на более чем 2 ставки. вот и сидел мальчик на допинге, чтобы справиться.

0  0
30.05.2019 11:38
- гость -

2-3 суток подряд... и сколько длятся такие сутки? часов по 12?

0  0
30.05.2019 11:39
- гость -

А почему не написано, как на других ресурсах, что возможен передоз?

0  0
30.05.2019 11:44
Cправедливый

30.05.2019 11:19
раб
--
У меня коротая пятница и спокойные стабильные выходные! И что?

0  0
30.05.2019 11:46
Гость

2-3 суток подряд... и сколько длятся такие сутки? часов по 12?

Да, если бы!
Как у всех 24 часа, только надо успеть перескочить минут за 20-30 из одной больницы в другую...
А уж остаться в день работать после суточного дежурства это вообще норма

0  0
30.05.2019 11:46
- гость -

вы как будто в больнтце ни разу не лежали. Реально смена у врача в стационаре длится 36 часов, сутки отдохнул - снова на 36 часов. Понятно, что не все 36 часов они оперируют, но всё равно дикий график

0  0
30.05.2019 11:47
Кот.Без сапог.

А почему не написано, как на других ресурсах, что возможен передоз?

Потому что негоже высеры скудоумных копировать

0  0
30.05.2019 12:00
месный

30.05.2019 11:26
Гость

ну ониже походу прям цацы такие фыр-фыр-фыр ис себя, цаце ну никак себя не прокормить на меншьее.

0  0
30.05.2019 12:01
- гость -

В мае работал в одной больнице, в одном отделении, по часам, на 3 ставки... Молодых врачей не видел несколько лет. Сейчас выпускается около 60 реаниматологов в АК, хорошо если, после 7-8лет обучения, 10-15% пойдут по специальности работать. По статистике, средняя продолжительность жизни, врачей моей профессии, 47лет, в России.

0  0
30.05.2019 12:02
гость

То, что работал 2 суток и сутки отдыхал - это точно! Проверенная информация

0  0
30.05.2019 12:07
- гость -

В Барнауле в одной из детских больниц некомплект врачей 50%.
Главврачу пофиг. "Денег нет"
Оставшиеся, чтобы не бросать детишек без лечения и надзора, часто имеют смены по 36 часов. А уж 3 суточных дежурства в неделю - это, считай, удачная легкая неделя.
Тыщ по 25-30 за это рабство получают на руки. Выше среднего по краю, крайстат стря апплодирует

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