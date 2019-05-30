Молодой врач умер на рабочем месте в Новоалтайске

Анестезиолог-реаниматолог КГБУЗ "Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск" скончался на рабочем месте 26 мая. О происшествии сообщили в паблике Unusual Crimes Barnaul, в Минздраве Алтайского края Amic.ru подтвердили эту информацию.

По словам подписчиков интернет-сообщества, у 28-летнего Алексея остановилось сердце, коллеги нашли его тело в ординаторской.

"У парня были золотые руки, еще на учебе в университете его отмечали как одного из лучших на курсе, в помощи никому никогда не отказывал, несколько раз проводил сложные операции. На сердце никогда не жаловался, да и каких-то серьезных проблем с "мотором" в принципе не имел", – сообщили коллеги.

Они утверждают, что в последние несколько месяцев врачи новоалтайской больницы из-за нехватки кадров работали по жесткому графику "2-1": то есть они дежурили двое суток, затем сутки отсыпались, а потом снова выходили на двое суток.

Минздрав Алтайского края проводит внутреннюю проверку, которая должна подтвердить или опровергнуть эту информацию.