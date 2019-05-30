Принято считать, что ты – то, что ешь. На самом деле ничто не раскрывает характер человека лучше, чем напиток, который он пьет. 29 мая 2019 года в Барнауле в рамках предстоящего фестиваля напитков "АлтайФест" проведен профессиональный дегустационный конкурс "Лучший напиток 2019". В этом году он впервые прошел на базе Алтайского филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки". Напомним, это "соревнование" проводится не только для того, чтобы определить лучшие напитки, производимые в Алтайском крае, но также для популяризации и продвижения на рынок высококачественной продукции.

Как проверяют напитки на качество?

В этом году на конкурсе представлено 35 образцов продукции от предприятий пивобезалкогольной отрасли Алтайского края. Участников "продуктового состязания" оценивают по девяти номинациям. Каждый напиток – в отдельной номинации. В рамках конкурса вся продукция прошла проверку в лаборатории на самом современном оборудовании.

Лучшие напитки в каждой из номинаций будут награждены золотыми, серебряными, бронзовыми медалями. Наиболее отличившиеся образцы эксперты отметят присуждением степени Гран-при.

Как пояснил начальник управления по пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края Александр Большаков, проведение дегустации на базе профессиональной лаборатории позволит оценить физико-химические свойства напитков.

"Проводя конкурс, мы в очередной раз подтверждаем, что продукция производителей Алтайского края пользуется популярностью по всей стране. Самое главное, не только у потребителей, но и у профессионалов в своей отрасли", – уверен глава ведомства.

При дегустации специалисты обращают внимание на вкус, запах, цвет и степень газирования, рассказала директор алтайского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки Марина Шостак.

Суть дегустации очень проста. Эксперты оценивают напитки не только по химическим свойствам, но и на вкус. Сразу по нескольким параметрам, включая цвет, терпкость и прочее. При этом судьи не знают, что за марку пива или лимонада они пробуют. Каждый напиток получает от эксперта свой балл. Имена победителей будут названы 28 июня на площадке фестиваля "АлтайФест".

В состав экспертной комиссии в этом году вошли специалисты контролирующих, сертификационных органов, представители кафедры "Технология бродильных производств и консервирования" Кемеровского государственного университета и кафедры биотехнологии Бийского технологического института. Представители алтайских пивоваренных заводов – участников конкурса – выступали в роли наблюдателей.

"Мы впервые стали техническим партнером такого замечательного мероприятия как "АлтайФест", впервые проводим оценку качества напитков. Все пробы, представленные в конкурсе, зашифрованы. Наши эксперты раскроют протоколы с результатами оценки кислотности и других параметров во время дегустации. Могу отметить, что алтайские производители теснят конкурентов не только в нашем регионе, но и по всей России. Приятно видеть алтайскую продукцию на полках магазинов в разных регионах страны", – с гордостью отметила журналистам Марина Шостак.

Как и когда в этом году пройдет "АлтайФест"?

В 2019 году межрегиональный фестиваль напитков "АлтайФест" вновь пройдет на территории "Сибирского подворья" с 28 по 29 июня.

Более двух десятков алтайских компаний приглашают отведать свою продукцию. Речь идет о лимонадах, натуральных соках, нектарах, морсах из алтайских ягод, минеральной воде, фруктовых коктейлях, мохито, квасе и многом другом. Традиционно гостям предлагают отведать и вкусные алтайские продукты. Гастрономический раздел фестиваля представлен товарами на любой вкус – разнообразные закуски, снеки, мясные деликатесы и многое другое из ассортимента алтайских производителей. Впервые на фестивале будет организована масштабная гриль-зона.

Фестиваль напитков "АлтайФест" прошел на территории "Сибирского подворья" впервые в 2013 году. За пять лет на площадке выступали такие артисты как Владимир Кузьмин, "Чиж", "Ногу свело" и "Братья Грим".