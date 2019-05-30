Как порадовать ребенка в День защиты детей? Устроить ему праздник с конкурсами, сладостями, анимацией и подарками! На праздничную программу, которая точно понравится вашему малышу, приглашает ТРЦ "Весна".

1 июня 2019 года юных барнаульцев ждут с 12:00 до 15:00 часов на 1-м этаже торгово-развлекательного центра (на территории "Маймарта"), где для них будет организована бесплатная фотосессия с животными, и каждый получит распечатанную фотографию в подарок. Кроме того, в программе еще много интересного:

веселые конкурсы и подарки от ведущего;

анимационное шоу: сказочные герои с увлекательными играми и призами;

угощение вкусными подарками и сладкой ватой;

аквагрим;

выступление танцевальной студии "Сок";

мастер-классы по вязанию и рисованию на холсте.

Подробности – на стойке у администратора ТРЦ "Весна". Мы ждем вас!

ТРЦ "Весна"

г. Барнаул, ул. Малахова, 86В

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