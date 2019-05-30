Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш, сообщает РБК.

Как заявляет WikiLeaks в Twitter, здоровье австралийца ухудшилось за семь лет пребывания в посольстве Эквадора, где были "несовместимые с человеческими правами" условия.

В тюрьме Ассанж начал стремительно терять вес, что и стало главной причиной его перевода под наблюдение медиков.

Адвокат австралийца Пер Самуэльсон заявил, что состояние его подопечного сейчас такое, что с ним "невозможно вести нормальный разговор".

Ассанж был задержан 11 апреля 2019 года на территории посольства Эквадора в Великобритании, после того как лишился гражданства и дипломатической защиты страны.

Основанием для ареста послужило решение британского суда. Джулиан Ассанж нарушил условия освобождения под залог: основатель WikiLeaks не явился на заседание в 2012 году.

Австралиец признан виновным и приговорен к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Джулиан Ассанж – журналист, телеведущий и программист из Австралии, более известный как основатель международной организации WikiLeaks, которая публикует сверхсекретную информацию, полученную в результате утечек: материалы о шпионских скандалах, военных преступлениях, коррупции во властных структурах и тайнах дипломатии.

Среди первых документов, опубликованных WikiLeaks, – сведения о расходах на войну в Афганистане, засекреченные "дневники афганской войны", кадры, снятые во время багдадского авиаудара, ставшего причиной гибели журналистов Reuters, материалы о содержании заключенных в американской тюрьме Гуантанамо и прочие.