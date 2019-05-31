Общество с ограниченной ответственностью "Энергия Маркет" в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" информирует вас о раскрытии информации:

по пункту 12 п.п. "а" – годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;

по пункту 12 п.п. "б" – структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ и услуг);

по пункту 12 п.п. "в" – о применении метода доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов;

по пункту 45 п.п. "а" – цена на электрическую энергию;

по пункт 45 п.п. "б" – основные условия договора купли-продажи электрической энергии;

по пункту 45 п.п. "в" – информация о деятельности энергосбытовой организации.

Информация в полном объеме опубликована на сайте: http://www.em-ensbyt.ru .