Число бизнес-патентов в Алтайском крае за год выросло на 53%

Патентную систему налогообложения стали чаще выбирать предприниматели Алтайского края: за год количество выданных патентов выросло на 53% – до 537.

Как сообщает Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в 2018 году больше всего патентов оформили предприниматели, которые занимаются разработкой программ для ЭВМ и баз данных (99 патентов), репетиторством (90 патентов), сбытом сельхозпродукции (67 патентов), монтажными, сварочными, сантехническими работами (66 патентов) и организацией занятий физкультурой и спортом (45 патентов).

В управлении отмечают, что патентная система налогообложения применяется в Алтайском крае с 2013 года. Она избавляет предпринимателей от подачи налоговой декларации, они просто покупают патент на определенный период (от 1 до 12 месяцев), что очень удобно, например, для сезонного бизнеса. Предприниматели, использующие патентную систему налогообложения, освобождаются от уплаты НДФЛ, налога на имущество физлиц, НДС, они могут получить налоговый вычет по приобретению контрольно-кассовой техники. Часть новых предпринимателей по отдельным видам деятельности имеют право на "налоговые каникулы": ставку 0% в течение двух налоговых периодов.

Как ранее сообщал в ходе круглого стола "Неформальная занятость в Алтайском крае и пути ее снижения" председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации г. Барнаула Александр Пугач, по сравнению с другими регионами Сибири патентная система налогообложения в крае развита недостаточно. Если в Барнауле патентную систему налогообложения применяют 79 предпринимателей, то в соседней Кемеровской области – около 2000. Также, по его мнению, регион значительно отстает от соседей по числу видов деятельности с нулевой ставкой патента.

"Сейчас в Алтайском крае таких видов всего 5. Для сравнения: в Новосибирской области их 41, в Омской – 35", – сказал Александр Пугач.