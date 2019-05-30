Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин во время работы в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее там 10 лет, сообщает РИА "Новости".
Его уложили в специальный контейнер, который передадут на Землю, чтобы провести тщательное исследование материала.
Космонавты вышли в открытый космос не только за полотенцем. Им предстоит выполнить работы по обслуживанию оборудования и забору анализов.
Комментарии
чет подвязывали сим полотенцем видать... чтото из разряда синей изоленты...
кто то в космосе подтерся а они его изучать....
А кто его там оставил?