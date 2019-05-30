Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин во время работы в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее там 10 лет, сообщает РИА "Новости".

Его уложили в специальный контейнер, который передадут на Землю, чтобы провести тщательное исследование материала.

Космонавты вышли в открытый космос не только за полотенцем. Им предстоит выполнить работы по обслуживанию оборудования и забору анализов.