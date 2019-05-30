Сразу пять жителей Барнаула приехали на кастинг нового сезона проекта ТНТ "Битва экстрасенсов", который прошел 25 и 26 мая в Новосибирске.
Для участия в кастинге люди с экстрасенсорными способностями оставляли заявки на сайте tnt-online.ru, после чего с ними связывались редакторы и приглашали в назначенное место, в назначенный час. 52 участника, обладающие шестым чувством, приехали на кастинг не только из Новосибирска, но и из ближайших городов: Томска, Барнаула, Барабинска и Юрги.
Они называли себя по-разному: экстрасенсы, яснослышащие, ясновидящие, ведьмы, медиумы, целители, белые маги, но все они пришли с одной целью – в очередной раз доказать всей стране, что люди со сверхспособностями существуют. Для проверки их умений было предложено два испытания: "Черный конверт" и "Живой человек". Справлялись с заданиями все участники по-разному. "Помощники" были у всех свои: иконы, четки, маятники, бубны и даже атамы (магические ритуальные ножи). Одна участница рассказала, что нож, которым убили ее мужа, помогает ей общаться с миром мертвых.
Дата выхода 20-го сезона "Битвы экстрасенсов" пока не известна, но надеемся, что новосибирцы снова удивят всю страну. Напомним, что победителем прошлого сезона стал новосибирец Тимофей Руденко.
А пока в эфире ТНТ по воскресеньям в 20:30 смотрите проект "Школа экстрасенсов".
Комментарии
Прямо сразу оттуда можно забирать в "желтый" дом, все клиенты поголовно
тьфу
шарлатанство
Всякие Лизы-Алерты пришлашали экстрасенсов десятки раз, в том числе именитых "победителей", те или сразу отказывались, или соглашались, но на практике НИ РАЗУ никто из них не помог. Пургу несут разную, от которой толку нет.
А вот интересно чуйство верующих "битва экстрасенсов не оскорбляет?
Посмотрите документальный фильм Бориса Соловьева "Удущие к черту". такие "экстрасенсы".
а чё?! всёравно работы тут нету...
ктонибуть из этих экстрасенсов может сказать все номера на любую ближайшую лотерею? Ах нет - ну и разводилы они тогда, я думаю.
Это что я только что прочитал? Текст из Средневековья?