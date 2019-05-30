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Пять жителей Барнаула решили попасть на новый сезон "Битвы экстрасенсов"

, ИА "Амител"
В Новосибирске прошел кастинг проекта ТНТ

Сразу пять жителей Барнаула приехали на кастинг нового сезона проекта ТНТ "Битва экстрасенсов", который прошел 25 и 26 мая в Новосибирске.

Для участия в кастинге люди с экстрасенсорными способностями оставляли заявки на сайте tnt-online.ru, после чего с ними связывались редакторы и приглашали в назначенное место, в назначенный час. 52 участника, обладающие шестым чувством, приехали на кастинг не только из Новосибирска, но и из ближайших городов: Томска, Барнаула, Барабинска и Юрги.

Они называли себя по-разному: экстрасенсы, яснослышащие, ясновидящие, ведьмы, медиумы, целители, белые маги, но все они пришли с одной целью – в очередной раз доказать всей стране, что люди со сверхспособностями существуют. Для проверки их умений было предложено два испытания: "Черный конверт" и "Живой человек". Справлялись с заданиями все участники по-разному. "Помощники" были у всех свои: иконы, четки, маятники, бубны и даже атамы (магические ритуальные ножи). Одна участница рассказала, что нож, которым убили ее мужа, помогает ей общаться с миром мертвых.

Дата выхода 20-го сезона "Битвы экстрасенсов" пока не известна, но надеемся, что новосибирцы снова удивят всю страну. Напомним, что победителем прошлого сезона стал новосибирец Тимофей Руденко.

А пока в эфире ТНТ по воскресеньям в 20:30 смотрите проект "Школа экстрасенсов".

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

30.05.2019 13:37
- гость -

Прямо сразу оттуда можно забирать в "желтый" дом, все клиенты поголовно

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