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Историческую квест-комнату "Сталинградская битва" перевезут в Бийск

, ИА "Амител"
Горожане смогут погрузиться в военное время с помощью очков виртуальной реальности
Фото: пресс-служба проекта 'Победа в каждом из нас'

Фото: пресс-служба проекта "Победа в каждом из нас"

Историческую квест-комнату "Сталинградская битва" перевезут из Барнаула в Бийск, где она пробудет с 31 мая по 7 июня.

С помощью очков виртуальной реальности горожане смогут перенестись в атмосферу обороняющегося Сталинграда и почувствовать себя на месте 30 советских солдат, которые под руководством сержанта Якова Павлова в течение 58 дней защищали один из домов, так и не сдав его фашистам. Подвиг героев навсегда вписан в историю Великой Отечественной войны.

Для создания виртуального исторического квеста использованы точные копии реальных предметов того времени, их можно трогать, перемещать и использовать внутри квест-комнаты, чтобы решить поставленную задачу. Квест длится 5-7 минут, одновременно в нем могут участвовать два человека.

Посетить квест-комнату в Бийске можно абсолютно бесплатно в любой день с 31 мая по 7 июня (кроме воскресенья) с 17 до 19 часов, в главном корпусе Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета (ул. В. Короленко, 53).

Напомним, квест-комнату "Сталинградская битва" в Алтайский край привезли представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в честь запуска проекта "Победа в каждом из нас" и открытия первого в России Окружного центра подготовки добровольцев к 75-летию Победы. С 15 по 30 мая квест работал в Барнауле, после Бийска еще одной точкой дислокации проекта станет "Сибирское подворье" в с. Новотырышкино. Там квест смогут пройти участники молодежного управленческого форума "Алтай. Территория развития".

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Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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